Verletzter nach Brand in Dreiseithof in Weimar-Taubach

Beim Brand in einem Dreiseithof im Weimarer Ortsteil Taubach ist in der Nacht zu Freitag ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei in Erfurt mitteilte, war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache in der Einliegerwohnung des 33-Jährigen ausgebrochen. Bildrechte: MDR/Johannes Krey