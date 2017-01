Gut einen Monat nach dem Brandanschlag auf ein Restaurant in Erfurt sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Nach Angaben des Thüringer Landeskriminalamtes vom Mittwoch handelt es sich um drei Männer aus Litauen im Alter von 31 bis 33 Jahren. Sie werden verdächtigt, den Brand in dem griechischen Restaurant gelegt zu haben. Dabei war hoher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Bereits am 1. Januar war in Frankfurt am Main ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Die für die Aufklärung organisierter Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen die vier Festgenommenen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.