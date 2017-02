Eineinhalb Jahre nach einer aufsehenerregenden Brandstiftung an einem Privathaus in Gerstungen im Wartburgkreis ist der Mann der Eigentümerin freigesprochen worden. Das Amtsgericht folgte am Montag einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft, die den 53-Jährigen als Täter angeklagt hatte. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft eingeräumt, dass es keine Beweise für die Schuld des Angeklagten gibt. Die Frage, warum der Mann dann angeklagt wurde, konnte die Staatsanwältin nicht beantworten. Sie sei nicht die Sachbearbeiterin gewesen.

Spuren des gelegten Brandes über der Tür des Einfamilienhauses in Gerstungen. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel