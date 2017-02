Konzept für die Geraaue im Nordpark Bildrechte: hutterreimann Landschaftsarchitektur GmbH

Anstelle der Reste des Klärwerks am Nordpark entsteht eine Terrassenlandschaft an der Gera. Daneben wird es eine Ausstellung zur Friedhofskultur geben.

Das Thema Garten lässt sich im ega-Park recht unkompliziert umsetzen.

Etwas schwieriger ist es auf dem Petersberg oberhalb des Domplatzes: Genau wie der Nordpark wird ein Teil des Plateaus eingezäunt. In das Kommandantenhaus und das Glashaus sollen Restaurants und Cafés einziehen. Eine Bühne neben der neuen Wache soll Platz für Konzerte und Theatervorstellungen bieten.