Streit um Nahverkehr Im Landkreis Gotha rollen einige Busse doppelt

Im Landkreis Gotha geht der Nahverkehrsstreit zwischen dem Busunternehmer Wolfgang Steinbrück und der RVG in eine neue Runde. Seit dem Montagmorgen werden einige Buslinen doppelt befahren. Davon sind auch Schulbuslinien betroffen. Sowohl der Busunternehmer Wolfgang Steinbrück als auch ein Subunternehmen der Regionalverkehrsgesellschaft RVG sind auf identischen Strecken im Einsatz. Damit machen beide Seiten wahr, was sie vor dem Jahreswechsel angekündigt hatten.

Gleichzeitig macht die RVG auf ihrer Internetseite auf ein "eingeschränktes Fahrplanangebot" aufmerksam. Es gelte ein Übergangsfahrplan, zahlreiche Fahrten würden vorübergehend entfallen, heißt es. Die Schülerbeförderung bleibe gewährleistet. Die RVG kündigt an gleicher Stelle an, ab 1. März wieder alle Linien in vollem Umfang zu bedienen.