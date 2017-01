Landesverwaltungsamt in Weimar Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Trotz Verfahren der Behörde will die RVG an ihrem eingeschränkten Betrieb vorerst festhalten. Nach Angaben der Verkehrsgemeinschaft sollen frühestens Ende Januar wieder alle Buslinien vollständig bedient werden. Geschäftsführer Uwe Szpöt sagte MDR THÜRINGEN, der Gesellschaft fehlten derzeit Busse und Kassentechnik, um den Fahrplan aufrechtzuerhalten. Grundsätzlich habe die Behörde zwar Recht, wenn sie auf dem Fahrplan bestehe. Allerdings sehe er in der aktuellen Situation einen Ausnahmefall, weil der Vertragspartner Steinbrück aufgrund eines Rechtsstreits "kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stand".