Im Gothaer Busstreit will nun das Land Thüringen vermitteln. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kündigte am Freitag auf einer Demonstration von Mitarbeitern des Busunternehmerns Wolfgang Steinbrück vor dem Landtag in Erfurt an, Steinbrück und Vertreter der Regionalen Verkehrsgemeinschaft (RVG) am Montag an einen Tisch zu holen. Tiefensee sprach von einer sehr schwierigen Situation. Der Wirtschaftsminister sicherte den Steinbrück-Mitarbeitern zu, Arbeitsplätze erhalten zu wollen.