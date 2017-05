Im so genannten Gothaer Busstreit hat der Unternehmer Wolfgang Steinbrück die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Am Donnerstagabend stellte er Strafanzeige.

Sein Vorwurf lautet auf vorsätzlichen Bankrott in Tateinheit mit Gläubigerbegünstigung bei der Insolvenz der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG). Laut Steinbrück sind unmittelbar bevor die RVG Anfang April Insolvenz angemeldet habe, noch Rechnungen in Höhe von wenigstens 250.000 Euro bezahlt worden. Dieses Geld sei den anderen Gläubigern der bankrotten Gesellschaft somit entzogen worden. Unverständlich ist für den Hauptgläubiger der RVG auch, warum diese Gelder nicht unmittelbar nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens zurückgefordert wurden.

Der Insolvenzverwalter Rolf Rombach war bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Steinbrück bezweifelt zudem, dass die RVG überhaupt zahlungsunfähig ist. Die Gesellschaft erhalte monatlich 450.000 Euro vom Kreis und könne im Juli mit Abschlagszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro vom Land rechnen. Zudem habe er angeboten, auf rund 600.000 Euro an Forderungen zu verzichten, wenn die doppelten Linien im Gothaer Busverkehr endlich eingestellt werde.

Seit Jahresbeginn verkehren auf elf Linien im Landkreis Gotha die Buslinien doppelt. Hintergrund ist ein Streit unter den Gesellschaftern der RVG: So hatte der Kreis als RVG-Mehrheitsgesellschafter monatelang erfolglos versucht, den Mitgesellschafter - und Auftragnehmer - Wolfgang Steinbrück herauszudrängen. Der ließ sich die Vertragskündigungen für Buslinien nicht gefallen und fährt bis heute weiter.



Ende März sprach ihm das Landgericht Erfurt einen Anspruch auf Abschlagszahlungen in Höhe von bis dahin 670.000 Euro zu. Daraufhin meldete die RVG Insolvenz an. In der Hauptsache vor dem Landgericht Erfurt ist zur Rechtskraft der Verträge noch keine Entscheidung gefallen.