Im Busstreit von Gotha hat der Verkehrsunternehmer Wolfgang Steinbrück eine Teilniederlage einstecken müssen. Das Landgericht Erfurt wies am Freitag eine Klage ab, mit der Steinbrück von der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha RVG für Dezember 2016 eine Abschlagszahlung von 170.000 Euro forderte. Ein weiteres Verfahren, in dem der Busunternehmer von der RVG für Januar 2017 einen Abschlag von über 300.000 Euro verlangt, wurde auf Ende März vertagt.

Die RVG hatte Steinbrück zum 1. Januar gekündigt, nachdem er jahrelang öffentliche Buslinien in der Stadt und im Landkreis bedient hatte. Als Begründung wird angeführt, Steinbrück habe für seine Busdienste überhöhte finanzielle Forderungen gestellt. Steinbrück erkennt die Kündigung jedoch nicht an und lässt seine Busse weiter fahren. Weil die RVG jedoch Verträge mit anderen Omnibusunternehmen eingegangen ist, werden fünf Stadtbus- und acht Regionallinien doppelt bedient. Steinbrück leitet die Fahrgelder nach eigenen Angaben nicht an die RVG weiter, sondern zahlt sie auf ein Treuhandkonto ein.

Am Rande der Gerichtsverhandlung am Freitag warf ein RVG-Sprecher Steinbrück vor, in einer eidesstattlichen Erklärung die Unwahrheit gesagt zu haben. Steinbrück hatte versichert, neben seinem Betriebshof keine weiteren Immobilien zu besitzen. Die RVG behauptet, er besitze noch eine Reihe weiterer Grundstücke. Das zeige ein Blick in das Grundbuchamt der Stadt Gotha.