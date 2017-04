Steinbrück und die RVG streiten um den Busverkehr im Landkreis Gotha. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Denn Rombach ist im Ehrenamt Präsident des FC Rot-Weiß Erfurt - und versucht gerade Geld für die kommende Spielzeit aufzutreiben. Rombach selbst bestritt einen Zusammenhang zwischen Präsidentenamt und seinen Entscheidungen bei der RVG. "Da gibt es nichts", sagte er MDR THÜRINGEN während einer Pressekonferenz am Mittwoch. Ein paar Sekunden sah es so aus, als wolle Rombach noch das ein oder andere Argument nachschieben. Dann ließ er es bleiben.



"So schwer war es noch nie", sagte Rombach erst in dieser Woche. "Ohne Hilfe schaffen wir es nicht." Sollte in dieser Situation ausgerechnet das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten, das den Mannschaftsbus sponsort, könnte das beim RWE ein zusätzliches Finanzloch in fünfstelliger Höhe aufreißen. In einem Brief an die Insolvenzkammer des Erfurter Gerichts hatte sich Steinbrücks Anwalt Kupfrian in dieser Woche schriftlich darüber beschwert, dass Rombach die kleinen Unternehmen in der RVG bevorzugt .