Der Gothaer Busstreit geht in die nächste Runde: Das Landgericht Erfurt hat am Donnerstag entschieden, dass das Busunternehmen Steinbrück dazu verpflichtet worden, die gesamte Kassentechnik an die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) herauszugeben. Steinbrück kündigte wiederum am Freitag bei MDR THÜRINGEN an, dieses Urteil anzufechten. Deswegen werde er die Kassen vorerst nicht übergeben.

Steinbrück und seine Unterstützer vor dem Landtag Bildrechte: MDR/Matthias Thüsing

Die mittlerweile insolvente RVG hält die Konzessionen für den öffentlichen Nahverkehr im Kreis Gotha. Insolvenzverwalter Rolf Rombach hat Steinbrück gekündigt, was der Unternehmer nicht anerkennt. Das Landgericht hatte am Donnerstag zudem eine Klage Steinbrücks gegen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die RVG abgewiesen.



Rombach bezeichnete die Entscheidung als "wichtiges Urteil". Der Insolvenzverwalter hat in zwei Gutachten dargelegt, dass die RVG mit mehr als einer Million Euro überschuldet sei. Steinbrück bestreitet das und will deswegen auch das zweite Urteil des Landgerichts vom Donnerstag anfechten. Steinbrück sagte, er gehe weiter davon aus, dass die Insolvenz des Nahverkehrsunternehmens in "betrügerischer Art und Weise" geschah. Erst in dieser Woche habe er der Staatsanwaltschaft Erfurt neues Material dazu übergeben. Die Unterlagen würden belegen, dass die RVG zum Jahresende 2017 einen Überschuss von mehr als einer Million Euro ausweisen werde.