"Busstreit" von Gotha RVG will Steinbrück-Tickets nicht mehr anerkennen

Die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha (RVG) will Fahrscheine des Busunternehmens Steinbrück nicht mehr anerkennen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In der Mitteilung heißt es, "wir bitten die Fahrgäste auch im eigenen Interesse, sich vor Fahrtantritt davon zu überzeugen, ob es sich um einen Bus der Firma Steinbrück handelt oder nicht". Der Insolvenzverwalter der gegenwärtig zahlungsunfähigen RVG, Rolf Rombach, hatte Steinbrück in der vergangenen Woche untersagt, für die Verkehrsgemeinschaft weiter Leistungen zu erbringen. Außerdem dürfe Steinbrück keine Fahrscheine des Verkehrsverbunds Mittelthüringen (VMT) mehr verkaufen.