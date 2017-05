Im Gothaer Busstreit melden sich nun Partner der Regionalen Verkehrsgemeinschaft (RVG) mäßigend zu Wort. So bittet der Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) seine Mitglieder um eine - so wörtlich - kulante Regelung im Umgang mit Fahrausweisen, die von der Firma Steinbrück ausgegeben worden sind.

Für Passagiere eher nicht zu unterscheiden sind die Fahrscheine der verschiedenen VMT-Aussteller (oben Steinbrück, unten aus anderem Bus) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Grund für die angemahnte Zurückhaltung sei die "rechtlich ungeklärte Situation" im Busstreit. Ein Sprecher der Thüringer Straßen- und Waldbahn GmbH erklärte, dass Fahrgäste mit bei Steinbrück gekauften Tickets in ihren Bahnen lediglich über die momentane Situation informiert würden. Bußgelder würden die Kontrolleure nicht erheben.

Für Laien sind die verschiedenen Fahrscheine praktisch nicht zu unterscheiden.



Seit Jahresbeginn verkehren auf elf Linien im Landkreis Gotha die Buslinien doppelt. Hintergrund ist ein Streit unter den Gesellschaftern der RVG: So hatte der Kreis als RVG-Mehrheitsgesellschafter monatelang erfolglos versucht, den Mitgesellschafter - und Auftragnehmer - Wolfgang Steinbrück herauszudrängen. Der ließ sich die Vertragskündigungen für Buslinien nicht gefallen und fährt bis heute weiter.



Ende März sprach ihm das Landgericht Erfurt einen Anspruch auf Abschlagszahlungen in Höhe von bis dahin 670.000 Euro zu. Daraufhin meldete die RVG Insolvenz an. Der inzwischen eingesetzte Insolvenzverwalter Rolf Rombach hat Steinbrück in der vergangenen Woche verboten, weiter für die RVG zu fahren. Gekündigt hat er dessen Verträge laut Steinbrück jedoch nicht. In der Hauptsache vor dem Landgericht Erfurt ist zur Rechtskraft der Verträge noch keine Entscheidung gefallen.