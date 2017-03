Ausstellung in Erfurt Wie sich ein Cranach entwickelte

Seine Werke sind Jahrhunderte alt und heutzutage Millionen wert. Der Künstler, der sie schuf, war einer der herausragenden deutschen Maler und Grafiker der Renaissance: Lucas Cranach der Ältere. Zudem ist er zu Zeiten der Reformation einer ihrer wichtigsten Bildgeber gewesen. Eben um diesen Aspekt geht es in einer neuen Kunstausstellung im Erfurter Angermuseum, die am Samstag um 16 Uhr eröffnet wird.

Maria ohne heiligenschein - so fand sie Gnade vor den Augen des Reformators Luther. Bildrechte: Angermuseum

"Cranach vor und nach der Reformation" - so lautet der Titel der zeitlich unbefristeten Schau. Sie zeigt, wie sich damals das Schaffen Cranachs in Stil und Motiven gewandelt hat. Auf Anhieb allerdings fallen die Unterschiede wohl nur wirklichen Kennern auf. Sie bestehen nämlich oft nur in Details. So ist zum Beispiel ein kleines Madonnen-Gemälde zu sehen, ohne Heiligenschein; weil Martin Luther die Heiligen-Verehrung ablehnte. Quasi als Hilfestellung für laienhafte Betrachter wird daher jedes Stück der Schau von Texttafeln flankiert.



Insgesamt 22 Cranach-Werke umfasst die Erfurter Ausstellung. Zwölf davon waren schon im Angermuseum, die anderen zehn hingegen nicht. Die betreffenden Gemälde sind Dauerleihgaben zweier Privatleute. Zu deren Namen und Nationalität mochte man ebenso wenig sagen wie zum Wert der angeblich kostenlos zur Verfügung gestellten Werke. Und auch auf die Frage, wieviel das Museum an Versicherungsprämien bezahle für die zehn Leihgaben, hieß es nur "sehr viel".