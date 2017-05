Erfurt Thüringer Grüne irritiert über SPD-Aussage zur Gebietsreform

Nach einer Äußerung von SPD-Fraktionschef Matthias Hey gibt es in der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen eine neue Debatte über die Gebietsreform. Hey hatte am Donnerstagabend Spekulationen über ein Ausscheren der Grünen bei der Gebietsreform Auftrieb gegeben. Hey hatte erklärt, es gebe bei einem Koalitionspartner entsprechende Tendenzen. Welchen Koalitionspartner er meint, sagte Hey nicht.