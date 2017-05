Kult-Krimi Drehstart für neuen Tatort aus Weimar

In Weimar haben in dieser Woche die Dreharbeiten für den neuen MDR-Tatort mit Nora Tschirner und Christian Ulmen begonnen. Der aktuelle Fall, der den Arbeitstitel "Der kalte Fritte" trägt, führt die beiden Kommissare ins kulturelle Herz der Klassikerstadt. Denn der Wettbewerb um den neuen Standort des geplanten "Goethe-Geomuseums" sorgt für Aufruhr in Weimar. Die Dreharbeiten für den Krimi laufen voraussichtlich bis Mitte Juni 2017.

Trügerische Idylle: In Weimar, im Bild der Frauenplan, wird wieder gemordet. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Die Kriminalhauptkommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) beobachten Lollo, die danach im Bordell "Chez Chériechen" Arbeit sucht. Das Rotlicht-Etablissement wird von Fritjof "Fritte" Schröder geführt. Dessen Bruder Martin betreibt mit seiner Frau Cleo in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht. Als besondere geologische Formation ist er einer der zwei potentiellen Standorte für das geplante "Goethe-Geomuseum". Diese Nutzung wäre die finanzielle Rettung der Schröders. Doch Sassen hatte angekündigt, der Stadt ein Grundstück in Weimars bester Lage, am Frauenplan, zu schenken, um das Museum dort errichten zu können. War diese Entscheidung sein Todesurteil?



Ihre Ermittlungen führen Kira Dorn und Lessing in die Bauhaus-Universität. Der Architektur-Professor Ilja Bock ist Vorsitzender der Jury, die über den Standort des Museum-Neubaus entscheidet. Er hat eine Affäre mit seiner Jungendliebe Cleo, die damit ins Fadenkreuz der Kommissare gerät. Als sich herausstellt, dass "Fritte" Schröder bei dem Grundstücksroulette mit am Tisch sitzt und die Hassbeziehung zu seinem Bruder Martin offenbar wird, steuert der Fall auf ein explosives Finale zu.



Die Geschichte des Krimis stammt aus der Feder von Murmel Clausen. An der Seite von Tschirner und Ulmen spielen wieder Thorsten Merten als Kurt Stich, Arndt Schwering-Sohnrey als Lupo und Ute Wieckhorst als Frau Dr. Seelenbinder. In weiteren Rollen sind unter anderem Sascha Alexander Geršak, Andreas Döhler, Elisabeth Baulitz, Hermann Beyer, Niels Bormann und Ruby O. Fee zu sehen. Regie führt Titus Selge. Hinter der Kamera steht Stephan Wagner. Die Produzenten sind Nanni Erben, Quirin Berg und Max Wiedemann, Producerin ist Sirkka Kluge. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler. An ihrer Seite spielen wieder Thorsten Merten als Kurt Stich, Arndt Schwering-Sohnrey als Lupo und Ute Wieckhorst als Frau Dr. Seelenbinder. Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television im Auftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS.