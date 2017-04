"Du und dein Garten" Spezialmarkt lockt Pflanzenfreunde in den Erfurter egapark

Hunderte Besucher sind am Wochenende zum 21. Spezialmarkt "Du und dein Garten" in den egapark in Erfurt gekommen. Mit Körben flanierten Gartenfreunde über das Gelände - auf der Suche nach Raritäten.