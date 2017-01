Das Haus Nr. 12 in der Karolinenstraße in Arnstadt wirkt auf den ersten Blick wild-romantisch. Der Vorgarten ist verwildert, offenkundig hat hier schon lange niemand mehr Hand angelegt. Der schmiedeeiserne Zaun, der das Grundstück umgibt, ist rostig, ungepflegt.

Wir sind verabredet mit Gerd Schröder. Seit 16 Jahren wohnt er hier mit seiner Frau in der Nummer 12. Das Ehepaar hatte sich an den MDR mit einem Hilferuf gewandt. Der 74-jährige will uns die Zustände zeigen, unter denen seine Frau und er seit Monaten zu leiden haben.

Seit Jahren eine Baustelle

Mit der Taschenlampe durch den Hausflur: Das Hauslicht wurde vor Monaten abgeschaltet. Bildrechte: MDR/Exak Das Mehrfamilienhaus ist im Inneren eine Baustelle. Seit Jahren schon, wie Gerd Schröder versichert. Ein Eigentümer habe vor Jahren einmal angefangen, das Gebäude zu sanieren, die Arbeiten jedoch nicht zu Ende geführt, erzählt der Rentner auf dem Weg hinauf in die Wohnung. Das Hauslicht funktioniert nicht, deshalb leuchtet Schröder mit einer kleinen Taschenlampe den Weg.



Während draußen Winter ist - die Temperatur liegt deutlich im Minusbereich - ist es in der Wohnung auch nicht sehr viel wärmer. Seit Monaten funktioniert die Heizung nicht, mit einem kleinen, strombetriebenen Heizgerät bekomme er die Temperatur auf elf bis 13 Grad Celsius, erzählt Gerd Schröder. "Es ist zu kalt", so sein bitterer Kommentar. Ein wenig zusätzliche Wärme liefert der Gasherd, den das Ehepaar mit einer Propangasflasche betreibt. Eine Flasche pro Woche gehe dabei drauf.

Wenn wir abends ins Bett gehen, ziehen wir Sachen an. Und in der Kammer, was wird denn das sein, das sind auch teilweise Minusgrade. Gerd Schröder

Gerd Schröder führt durch die Wohnung und zeigt auf Schäden, die schon seit Jahren nicht repariert worden sind. Die Toilettenspülung ist kaputt. Im letzten Sommer kam es noch schlimmer. Die Wasserwerke drehten den Mietern den Wasserhahn zu.

Wochenlang ohne Wasser

Doch wie lebt man ohne Wasserversorgung? Wir gehen zum Fluss Gera, der einige Hundert Meter vom Haus entfernt verläuft. Hier habe er wochenlang jeden zweiten Tag 40 Liter Wasser geholt, für die Toilettenspülung und zum Waschen, erzählt der Rentner. Wasser zum Trinken und Kochen hätten er und seine Frau im Supermarkt gekauft. "Sieben Wochen ging das so." Dann habe er beim Gesundheitsamt nachgefragt, ob so etwas rechtens sei. "Ich war kaum mit dem Fahrrad zu Hause, da waren die Wasserwerke da und haben das Wasser wieder angestellt. Die Chefin vom Gesundheitsamt hat gesagt, das gibt’s gar nicht."

In eine Decke gehüllt, sitzt Gerd Schröder in seiner Küche. Bildrechte: MDR/Exak Im Sommer wochenlang ohne Wasser, im Winter ohne Heizung und Hausstrom - was ist los im Haus Karolinenstraße 12? Wir fragen bei Versorgungsunternehmen nach und bekommen von Stadtwerken und Wasserverband die Auskunft, dass die Eigentümer der Immobilie offene Rechnungen nicht bezahlt, keine Abschlagszahlungen auf den laufenden Verbrauch geleistet hätten. Wie hoch die Außenstände sind, wollen die beiden Versorger nicht mitteilen. Die Sperrungen von Wasser- sowie Gas- und Stromversorgung sei aber fristgemäß angekündigt worden, heißt es.

Immerhin nahm der Wasserverband Anfang September 2016 die Versorgung wieder auf. Die Schröders und eine zweite Familie, die ebenfalls in dem Haus wohnt, zahlen dafür nun direkt an den Versorger. Doch die Heizung bleibt weiter kalt. Die Stadtwerke verlangen 500 Euro monatliche Abschlagszahlung für die Gasversorgung der Heizungsanlage. Die Mieter können diesen Betrag nach eigenen Angaben nicht aufbringen. Man sei weiter im Gespräch, habe bisher aber noch keine Vereinbarung mit den Mietern getroffen, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Friedrich Reinhard Wilke im Gespräch mit dem MDR.



Dass die Kosten für die Gasversorgung so hoch sind, dürfte auch daran liegen, dass die meisten Wohnungen im Haus Karolinenstraße 12 leer stehen, nur zwei sind bewohnt. Ein nahezu leeres Haus zu heizen, ist teuer.

Ermittlungsverfahren in Immobilienaffäre

Mieter frieren in ihren Wohnungen, weil Vermieter die Versorger nicht bezahlen. Wie konnte es zu dieser unwürdigen Situation kommen? Im November 2012 kaufte Unternehmerin Nicole B. das Haus bei einer Zwangsversteigerung. B. steht mit ihrer mittlerweile insolventen Firma WS Wohnstylte Bauträger GmbH im Mittelpunkt eines der größten Immobilienskandale Thüringens. Sie hatte - gemeinsam mit ihrem Bruder und ehemaligen Vertriebsleiter Marco, den Zeugen als eigentlichen Strippenzieher der Geschäfte bezeichnen - Dutzenden Anlegern aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Wohnungen in mehreren Thüringer Städten verkauft und deren Sanierung vertraglich zugesagt. Saniert wurde in den meisten Fällen nicht, das Geld aber kassiert.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen ermittelt seit Monaten gegen die Geschwister B. und einen ehemaligen Mitarbeiter der Sparkasse Mittelthüringen wegen des Verdachts auf mehrfachen Betrug. Die Rede ist von 50 bis 60 geschädigten Anlegern. Nicole B. hatte vielen dieser Anleger Kredite der Sparkasse Mittelthüringen vermittelt, aus denen diese die Kaufsummen und Rechnungen für die angeblich ausgeführten Bauarbeiten bezahlten. Nachdem die dubiosen Geschäfte im Jahr 2014 aufgeflogen waren, forderte die Sparkasse ihre Kredite von den Anlegern zurück und überzieht seitdem viele von ihnen mit Pfändungen und anderen Zwangsmaßnahmen. Mehrere der Betroffenen haben bereits Privatinsolvenz angemeldet.



Nach MDR-Recherchen sind rund zehn Millionen Euro an Krediten geflossen, der größte Teil des Geldes landete schließlich auf den Konten der Bauträgerfirma. Wo das Geld heute ist, ist unklar. Die Bank sitzt indes auf faulen Krediten, weil Anleger mit ihren unsanierten Wohnungen keine Einnahmen erzielen und damit auch die Darlehensraten nicht bedienen können. In einem internen Revisionsbericht vom Sommer 2014 bezifferte die Sparkasse ihren Schaden auf mindestens 4,6 Millionen Euro.

Ungepflegter Vorgarten, das Haus eine Baustelle: die Karolinenstraße 12 in Arnstadt Bildrechte: MDR/Exak Die Geschäfte der Nicole B. und ihrer Firma sind seit 2014 auch Gegenstand mehrerer Zivilprozesse. Dabei geht es neben Immobilien in Erfurt und Friedrichroda auch um die Karolinenstraße 12 in Arnstadt. Zwei Anleger prozessierten am Landgericht Erfurt gegen B. und forderten ihr Geld für den Kauf von Wohnungen in dem Haus zurück. Begründung: B. und ihre WS Wohnstyle hätten falsche Angaben über die zu erwartende Steuerersparnis für Investitionen in den Denkmalschutz gemacht. Denn das Gebäude liegt nicht im Sanierungsgebiet der Stadt Arnstadt. Im Herbst 2016 erließ das Gericht Versäumnisurteile gegen die Unternehmerin aus Bad Tennstedt und verurteilte sie zur Rückzahlung von mehreren Hunderttausend Euro. Nach Auskunft des Anwalts der Anleger sind die Urteile inzwischen rechtskräftig.

Ein weiterer Anleger, der ebenfalls Wohnungen in der Karolinenstraße gekauft hatte, prozessiert schon seit Dezember 2015 gegen die Sparkasse Mittelthüringen. Er verlangt, dass die Sparkasse ihre Zwangsmaßnahmen gegen ihn einstellt und auf die Rückforderung des Kredits verzichtet. Der Kläger wirft der Bank eine Mitverantwortung für die dubiosen Geschäfte der Bauträgerfirma vor. Im Frühjahr 2016 wies das Gericht die Klage des Mannes ab. Nun liegt der Fall beim Thüringer Oberlandesgericht, das dazu für Mai dieses Jahres einen ersten Verhandlungstermin anberaumt hat.

Statt Wohnungsangebot kam eine Kündigung

Doch zurück zu den Schröders in ihrer kalten Wohnung. Sie berichten davon, dass Nicole B. mal bei ihnen aufgetaucht sei und versprochen habe, ihnen eine neue Wohnung zu verschaffen. Denn die Karolinenstraße 12 sollte saniert werden. Doch statt eines Wohnungsangebotes flatterte den Schröders eine Kündigung wegen angeblicher Mietschulden ins Haus. Die konnte das Ehepaar mit Verweis auf die in der Wohnung und im Haus vorhandenen Mängel und der dadurch berechtigten Mietminderung abweisen. Stattdessen dann im Januar 2014 die Ankündigung von Nicole B., dass im Haus umfangreiche Bauarbeiten geplant seien. Die sind - das stellt auch die Sparkasse Mittelthüringen später in ihrem Revisionsbericht fest - nie ausgeführt worden.

Weil die Immobilie in der Karolinenstraße in den Darlehensverträgen der Anleger als Sicherheit vermerkt war, übernahm die Sparkasse im Jahr 2015 für mehrere Monate die Zwangsverwaltung. Auch sie schickte den Schröders eine Räumungsklage wegen Mietrückständen. Und auch hier verwiesen die Mieter auf ihre Mietminderung wegen baulicher Mängel der Wohnung. Daraufhin zog die Sparkasse im September 2015 ihre Klage zurück. Einige Monate später gab sie die Immobilie an die Eigentümer zurück.

Doch wem gehört das Haus denn nun eigentlich? Nicole B. erklärt uns schriftlich auf unsere Anfrage, die Wohnung der Schröders gehöre ihr seit September 2013 nicht mehr. Doch unsere Recherchen lassen Zweifel an dieser Auskunft aufkommen. Denn die Anleger sind trotz Bezahlung des Kaufpreises für die Wohnung nie im Grundbuch als neuer Eigentümer eingetragen worden - sagt deren Anwalt. Auch das Amtsgericht Arnstadt nennt in seinem Beschluss über die Zwangsverwaltung der Immobilie Nicole B. als Schuldnerin.

Wir konfrontieren B. mit diesem Widerspruch. Schließlich räumt sie ein, die Eigentümerin zu sein. Wegen der ausstehenden Zahlungen für Strom, Gas und Wasser verweist sie auf die Hausverwaltung. Doch die schiebt den Ball zurück: Sie sei nur treuhänderisch tätig und könne Zahlungen nur dann ausführen, wenn dafür Geld von den Eigentümern komme.

Für die Situation der Schröders hat B. noch eine recht zynische Bemerkung parat: Die könnten ja ausziehen und von dem bei der Miete gesparten Geld eine andere Wohnung bezahlen.

Bei all dem Streit zwischen Bauträger, Anlegern und Bank über Geld, Eigentum und Verantwortung bleiben die Mieter der Karolinenstraße auf der Strecke. Man habe zwar bei der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft eine Wohnung beantragt, bislang aber keine bekommen, sagt er. Deren Geschäftsführer Detlef Möller teilt dem MDR dazu nur knapp mit, man kenne den Fall, wolle sich dazu aber nicht äußern.

"Wir haben nur die Möglichkeit durchzuhalten, wenn sich nichts ändert", sagt Schröder resigniert, in einer Decke gewickelt in der Küche sitzend. "Dass ich im neuen Staat so ein Leben führen muss, hätte ich nicht gedacht." Dann steht er auf, greift er zur Taschenlampe und weist uns Reportern den Weg durch das dunkle Treppenhaus nach draußen ins kalte Arnstadt.