Erfurt Egapark startet mit der "Faszination Wasser" in die Saison

Mit dem Jahresthema "Faszination Wasser" startet der Egapark in Erfurt am Wochenende in die Saison. Bei der Hallenschau "Ein Tag am See" erwarten die Besucher Blumenvielfalt und Blütenfülle, teilten die Erfurter Stadtwerke mit. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehe ein künstlicher Teich, auf dem Boote, Flöße und andere Wasserfahrzeuge liegen. Manche davon wurden demnach mit blühenden Pflanzen verschönert - wie auch die Ufer des Gewässers.

Zehntausende Frühblüher sollen im Egapark gepflanzt werden. Doch dafür müssen die Gärtner erst einmal frische Erde herbeischaffen. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Zum Eröffnungswochenende ist außerdem eine Raritätenbörse geplant. Am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr gibt es besondere Frühblüher in Halle 1 zu sehen: Schneeglöckchen, Winterlinge, Lerchensporne, Ranunkeln, Adonisröschen, Alpenveilchen und andere Blumen sind im Angebot.



In den Pflanzenschauhäusern wird zudem eine neue Fotoausstellung eröffnet. Der Egapark-Gärtner Peter Grimm zeigt Fotografien unter dem Titel "Wasserimpressionen". Das große Beet befindet sich derzeit noch in der Winterpause. Damit der Park an wärmeren Tagen aufblüht, pflanzen die Gärtner in den kommenden Tagen rund 100.000 Frühblüher im Freigelände.