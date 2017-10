In Erfurt hat die Polizei offenbar eine der größten Einbruchsserien aufgeklärt. Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt mitteilte, konnten 38 Tatverdächtige festgenommen werden, darunter 30 Männer und acht Frauen. Die mutmaßlichen Einbrecher sind zwischen 19 und 33 Jahre alt und alle bis auf einen stammen aus Erfurt. 13 mutmaßliche Bandenmitglieder sitzen in Untersuchungshaft.

Einbruchsspuren an einem der Tatorte Bildrechte: Landespolizeiinspektion Erfurt

Die Tatverdächtigen sollen für die Einbruchsserie im Januar und Februar 2017 in Arztpraxen, Physiotherapien und Büroräume in Erfurt verantwortlich sein. Die Übergriffe konzentrierten sich auf die Innenstadt, den Juri-Gagarin-Ring und die Magdeburger Allee. Innerhalb weniger Wochen sollen sie 200 Einbrüche begangen haben.



Zunächst war der Polizei aufgefallen, dass es in dieser Gegend einen sprunghaften Anstieg von Einbrüchen gegeben hatte. Daraufhin gründete sie eine Sonderkomission - die SOKO "Praxen". Die stellte schließlich fest, dass es sich um eine Serie handeln muss und ermittelte wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. In einigen Einzelfällen konnten die Beamten die mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Die Auswertung von insgesamt 1.500 Spuren durch das Thüringer Landeskriminalamt hat schließlich zu den anderen Tatverdächtigen geführt, so die Polizei. Bei Durchsuchungen seien außerdem Gegenstände gefunden worden, die als Beweismittel dienen.