In Eisenach sind alte Wanderschuhe an Lichtmasten in der Innenstadt aufgehängt worden. Nach Angaben der Stadt werden so die Gäste des Deutschen Wandertags in der kommenden Woche begrüßt. In Anlehnung an die 95 Thesen Martin Luthers sollen genau 95 Paar Schuhe hängen. Die Stadt versucht so, das Reformationsjubiläum mit dem Deutschen Wandertag, der am 26. Juli in der Wartburgstadt beginnt, zusammenzubringen.

Erste Wanderschuhe hängen auf einem Mast. Bildrechte: MDR/Ruth Breer