Der Enkeltrick Der sogenannte Enkeltrick gilt als besonders perfide, denn die Opfer sind in der Regel alte Menschen. Für sie kann es um die finanzielle Existenz gehen. Die Betrüger haben es vor allem auf Alleinlebende über 80 abgesehen und geben sich am Telefon als gute Bekannte, Verwandte oder Enkel aus.



Die Täter täuschen eine dringende finanzielle Notlage vor und bitten um Geld. Wiederholte Anrufe setzen das Opfer unter Druck. Ist es endlich zur Zahlung bereit, kommt oft ein Bote ins Spiel, der das Geld abholt. Auf diese Weise erbeuten die Täter mitunter fünfstellige Summen, laut Kriminalpolizei steigt die Zahl der Fälle seit Jahren.



Körperliche Gebrechen, der zunehmende Verlust sozialer Kontakte, in vielen Fällen auch beginnende Demenz führen Fachleute als wesentliche Ursachen an, dass der Enkeltrick funktioniert. Die Betrüger hingegen sind rhetorisch geschickt und darin geübt, jeden Zweifel an ihrer Identität auszuräumen. Erst wenn sie mit dem Geld verschwunden sind, kommt das böse Erwachen. Laut Polizei wurde der "Enkeltrick" erstmals 1999 im Hamburger Raum bekannt.