Eine doch recht bizarre Geschichte hat die Bundespolizei in Erfurt am Freitag berichtet: Wegen eines abgerissenen Fingers wollte die Thüringer Polizei am Freitag eigentlich ein Areal am alten Bahnpostgelände im Bereich des Hauptbahnhofs durchsuchen. Ein Passant hatte den Finger zufällig dort gefunden und die Polizei verständigt. Die wollte auf dem Gelände dann nach möglichen weiteren Spuren suchen.

Am Freitagmorgen fand die Bundespolizei jedoch zufällig den Besitzer des abgerissenen Fingers. Einer Streife sei im Wartebereich des Bahnhofs ein Mann mit verbundener Hand aufgefallen. Der habe den Beamten erklärt, sich am 13. Juni beim Übersteigen eines Zauns am Bahnpostgeländes einen Finger abgerissen zu haben. Nach einer mehrtägigen Behandlung in einem Krankenhaus ging der Mann, so sein Bericht, zum Ort des Geschehens zurück und fand dort tatsächlich seinen Finger. Von dem zog er seinen Ehering ab - und warf den Finger weg.