Warten an der roten Ampel - nicht wenige Autofahrer nervt das, vor allem im Berufsverkehr. Regelmäßig sind auch die Autofahrer in Erfurt staugeplagt. Deshalb strickt die Landeshauptstadt seit Jahren an einem besseren Verkehrsleitsystem. Ziel ist es, dass der Verkehr künftig flüssiger rollt. Somit würden nicht nur Staus vermieden, sondern auch die Luft sauberer, sagte Frank Rupprecht, Abteilungsleiter Verkehr im Tiefbauamt, MDR THÜRINGEN. Gerade das Bremsen und Wiederanfahren an den Ampeln trage zur Luftverschmutzung bei.

Die Umweltzone in Erfurt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Erfurt muss als einzige Stadt in Thüringen eine Umweltzone ausweisen. Seit 2011 dürfen Autos nur noch mit grüner Plakette in der Innenstadt fahren. Für die Umwelt habe die Umweltzone aber kaum etwas gebracht, sagt Rupprecht. Wesentlich wirksamer seien kluge Ampelschaltungen und ein durchgängiger Verkehrsfluss. Für dieses neue Verkehrsprojekt kann die Stadt in den nächsten fünf Jahren fünf Millionen Euro für Ampelsysteme und Software ausgeben. Die Stadt selbst muss eine Million zahlen. Der Rest kommt von der EU. Der Fördermittelbescheid soll Ende des Monats übergeben werden.

Pförtnerampeln an Einfallstraßen

Mit so genannten Pförtnerampeln an den Einfallstraßen soll der Verkehr in den Hauptzeiten künstlich abgebremst werden. Dabei handelt es sich um Ampeln, die in einiger Entfernung vor einem Engpass oder einem bestimmten Straßenabschnitt stehen. Sie sorgen dafür, dass nur so viele Autos diesen Abschnitt befahren, wie dieser aufnehmen kann. Ein Pilotprojekt ist seit 2013 in der Leipziger Straße und in der Talstraße sei erfolgreich verlaufen, heißt es. Demnach wurde der Schadstoffausstoß durch gezielte Ampelschaltung um sieben Prozent reduziert. Weitere Pförtnerampeln sollen vor dem Gothaer Platz, dem Binderslebener Knie und in der Arnstädter Straße installiert werden.

Die Verkehrsleitzentrale in Erfurt: Von hier aus wird die Steuerung aller 255 Ampelanlagen in der Stadt überwacht und gesteuert. Bildrechte: dpa Grundlage der Verkehrssteuerung ist eine bessere Datenerfassung. Viel Geld fließt daher auch in weitere Software, in Verkehrszähler, Wetterstationen und Schadstoffmesser. Die Pförtnerampeln werden immer dann aktiv, wenn die Schwellenwerte der Schadstoffbelastung besonders hoch oder bereits überschritten sind, sagte Verkehrsamtschef Frank Rupprecht.



In Erfurt gibt es aktuell 255 Ampeln. Die Ampelanlagen werden seit genau 20 Jahren über den Verkehrsrechner in der Leitzentrale in der Johannesstraße gesteuert. Der gesamte Verkehr in Erfurt wird vollautomatisch gelenkt. Angeschlossen an den Verkehrsrechner sind auch neun städtische Parkhäuser. Sie melden, wie viele Autos ein- und ausfahren. An den 30 Verkehrstafeln im Stadtgebiet ist dann die Zahl der freien Plätze ablesbar.

Die erste Ampel in Erfurt wurde zur Internationalen Gartenbauausstellung 1961 auf dem Angerkreuz in Betrieb genommen. Ein Polizist saß damals im Verkehrsturm über der Ampel und regelte die Schaltung per Hand. Heute sind täglich rund 35.000 Fahrzeuge auf großen Kreuzungen wie Talknoten, Gothaer Platz und Schmidtstedter Knoten zu bewältigen.