Die Tribünensanierung sollte ursprünglich ungefähren 2,7 Millionen Euro kosten. Als Generalbauübernehmer im Stadion sollte Köster den Zuschlag für die Arbeiten ohne Ausschreibung bekommen. Ob es angesichts der Kalkulation dabei bleibt, ist offen. Laut eines Stadtsprechers enthält das rund 600-seitige Angebot etliche Einzel-Positionen, die die Stadt als nicht notwendig betrachtet. Mängel in der Elektrik, in den Lüftungs- und Sanitäranlagen sowie in den Umkleidekabinen machen die Arbeiten an der Tribüne aus den 90er Jahren notwendig.

Schön, aber auch schön teuer: Die neue Multifunktionsarena in Erfurt Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel