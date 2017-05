Die Stadt Erfurt darf kein Bußgeld gegen den Organisator einer Kunstaktion an einer Straßenkreuzung verhängen. Das Amtsgericht Erfurt hat das Verfahren am Dienstag eingestellt. Angeklagt war ein Mitarbeiter der Kulturdirektion, der Ende März 2016 mit mehreren Musikern ein Bach-Konzert am Schmidtstedter Knoten aufgeführt hatte. Dabei standen zwei Partyzelte auf dem Fußweg, die als Regenschutz für die empfindlichen Instrumente dienten. Immer wenn die Ampel auf Rot sprang, spielten die Musiker in ihren barocken Kostümen.

Wie so oft habe man das Gefühl, eine Behörde habe nicht den Mut, Verantwortung zu übernehmen und Dinge realistisch einzuschätzen. Sein Brief an die Stadt sei bis heute nicht beantwortet worden. Darin habe Drescher darauf aufmerksam gemacht, dass die Thüringer Bachwochen für das Straßenkonzert verantwortlich waren - und nicht Stadtmitarbeiter Hubertus Röder. Der habe nur die Idee dazu gehabt und die Aktion organisiert. Somit stand genau genommen auch noch der Falsche vor Gericht.



Röder selbst konnte sich nach seinem juristischen Sieg nicht so recht freuen. Er finde es dramatisch, dass die Stadtverwaltung ein Bußgeldverfahren angestrengt und so eine Sichtweise gegenüber Kultur habe. Die international ausstrahlende Idee von "Bach an ungewöhnlichen Orten" fiel es deshalb in diesem Jahr in Erfurt aus.



Der Verteidiger des Angeklagten, Heinz Jochen Spilker, sagte MDR THÜRINGEN, Erfurt habe sich mit diesem Prozess einmal mehr die Blöße gegeben. Nicht alles, was an Spontaneität in der Kultur passiere, müsse abgestraft und in den Boden gestampft werden. Auf den Kosten des Verfahrens bleiben die Steuerzahler sitzen.