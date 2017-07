Die Stadt Erfurt testet von der kommenden Woche an einen Blitzer-Anhänger ohne Personal. Das vollautomatische Gerät aus dem Hause Jenoptik soll acht Wochen lang an verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Der Blitzer soll die sieben stationären Blitzsäulen der Stadt und den mobilen Blitzer in einem Auto ergänzen. Das Konzept sieht vor, den Anhänger jeweils einige Tage lang vor allem an Straßen rund um Kitas, Schulen oder Seniorenheimen aufzustellen. In einer Mitteilung der Stadt heißt es: "Ist in dem überwachten Bereich eine deutliche Verkehrsberuhigung eingetreten, geht es weiter an den nächsten Einsatzort." Die Stadt verspreche sich von dem Anhänger auch zurückgehende Feinstaub- und Stickoxidemission sowie weniger Verkehrslärm.

Mobiler Blitzeranhänger vom Typ Jenoptik TraffiStar S350 - hier im Einsatz in Bonn. Bildrechte: MDR/Jenoptik