Alte Lederkoffer übersät mit Taubendreck. Unter einem Treppenaufgang ein Stapel billiger Schaumstoffmatratzen. Ein paar Schritte weiter im Flur hängt noch der Mitteilungskasten des Bezirkspersonalrats - ohne Mitteilungen freilich. In den ehemaligen Büros dahinter Scherben, Staub und Graffiti an den Wänden. Den Weg zum rabenschwarzen Kellergeschoss weist ein aufgemalter Pfeil an der Wand. Darüber das Wort "Tod". Was immer das bedeuten soll.

Die Hinterlassenschaften im Inneren der alten Defensionskaserne auf dem Petersberg bilden einen Querschnitt der Nutzungsgeschichte des Gebäudes in den vergangenen 25 Jahren. Bis Mitte der 1990-er Jahre hatten hier Teile der Kultusbürokratie ihren Sitz und Arbeitsplatz. Dann wurde es leer gezogen. Obdachlose fanden ihren Weg ins Innere, Tauben im Gefolge. 20 Jahre lang steht das monumentale Gebäude schon leer. Ideen für eine Nutzung gab es viele. Nichts ließ sich realisieren.

Nun unternehmen Stadt und Land gemeinsam einen neuen Anlauf. Geprüft wird derzeit ein Umzug der Archäologischen Landesamtes und des Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte von Weimar auf den Erfurter Petersberg, bestätigte eine Sprecherin der Thüringer Staatskanzlei jetzt, was seit Monaten die Spatzen von den Dächern pfiffen. Die Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie der Stadt Erfurt ist fast fertig. In wenigen Tagen soll sie offiziell vorgestellt werden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN fällt das Ergebnis so aus, dass zumindest weiter diskutiert werden soll. "Es gibt noch das ein oder andere Problem", sagt etwa Landesarchäologie Sven Ostritz. Etwa die recht kleinen und allesamt gleich geschnittenen Räume, dort, wo früher die Schlafsäle der Soldaten waren. "Aber wir als Denkmalpfleger sind es doch gewohnt, Lösungen für schwierige Gebäude zu finden."

Was Ostritz reizt, ist zunächst einmal die schiere Größe der Immobilie. Die Schätze, Büros und Depots der Weimarer Landesarchäologie sind inzwischen auf acht Standorte verteilt - Tendenz steigend. Schließlich kommen immer wieder neue, teils spektakuläre Funde hinzu. Der Herr von Boilstedt etwa, vor zwei Jahren bei Gotha mitsamt Hund und Ross in seinem Grab entdeckt, werde im beengten Weimarer Museum kaum Platz finden können, so Ostritz. Daher seine Bedarfsanmeldung: "Wir könnten das Haus ohne Probleme mit unseren Labors, dem Museum und unseren Sammlungen füllen."