Nach Einbruchserie in Region Erfurt Mutmaßliche Einbrecher vor Gericht

Vor dem Landgericht Erfurt müssen sich ab Montag vier Männer und eine Frau wegen einer Einbruchserie in Wohnhäuser verantworten. Den Angeklagten im Alter von 22 bis 32 Jahren wird schwerer Bandendiebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Sie sollen im Zeitraum von August 2013 bis April 2016 in dutzende Einfamilienhäuser in und um Erfurt eingebrochen sein. Der Wert ihrer Beute und die bei den Einbrüchen verursachten Sachschäden beläuft sich nach Angaben der Ermittlungsbehörden auf rund 350.000 Euro.