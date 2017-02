Die Stiftung Kinderplanet und der Erfurter Tourismusverein haben am Dienstag einen Luther-Stadtführer für Kinder vorgestellt. Das Buch, dem auch ein Malheft beigelegt ist, soll Kinder an die Wirkungsstätten des Reformators Martin Luther in Erfurt heranführen. Auf rund 60 Seiten beschreibt Autor Ulrich Seidel, was Luther in der Stadt erlebt hat.

Die ersten glücklichen Besitzer des neuen Buches Bildrechte: MDR/Gesine Schultz