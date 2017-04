In Erfurt hat es in der Nacht zum Sonnabend vor einer Disco am Hauptbahnhof eine Massenschlägerei gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hatten etwa 40 Fußballfans aus der Region Hannover versucht, in die Diskothek zu gelangen. Deren Security-Mitarbeiter wollten die große Gruppe aber nicht hineinlassen. Es kam zum Streit.