Wo ist Rolf Rombach? Die Frage wird in diesen Tagen immer wieder gestellt, wenn es um die Rettungsbemühungen des finanziell angeschlagenen Vereins geht. Stadtpolitiker und Aufsichtsräte der Gesellschafter der Erfurter Arena GmbH verstehen nicht, warum der Verein nicht öffentlich offensiver um Finanzhilfen wirbt.

Rolf Rombach beharrt auf einen satten Nachlass bei der Stadionmiete im kommenden Jahr. Am Montag müsste sich der Aufsichtsrat der kommunalen Gesellschaft mit diesem Thema befassen. Doch einige Aufsichtsräte fühlen sich vom Vorstand des Drittligisten unzureichend informiert. "Er muss doch mal ein Konzept präsentieren, wie es weitergehen könnte", so ein Aufsichtsrat. "Stattdessen: Nichts! Wir verlieren wertvolle Zeit für eine Rettung." Zeit, die die Gesellschafter Erfurter Messe GmbH und Stadtwerke Erfurt nicht haben.

Öffentlich beantwortet der Verein derzeit keine Fragen zu seiner finanziellen Situation. Was RWE-Präsident Rombach möglicherweise verkennt: Die Entscheidungswege in der Arena GmbH sind zeitraubend und komplex. Auch wenn die Stadtwerke derzeit 78 Prozent und die Messe GmbH 22 Prozent der Anteile an der gemeinsamen Tochter halten, werden Beschlüsse einvernehmlich gefällt. Im Falle von Rettungsaktionen für RWE müssten nach einer Einigung auf der Ebene der beiden Geschäftsführer auch die Aufsichtsräte beider Unternehmen zustimmen. Hierfür gibt es nicht nur Einladungsfristen, die eingehalten werden müssen.