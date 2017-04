Seit 18 Jahren ist Holger Pröbstel Vorsitzender einer Strafkammer, die auch für sexuellen Missbrauch zuständig ist. Das erste Mal sei ihm bei der Vorbereitung auf einen Prozess schlecht geworden, sagt er, nachdem die Anklage verlesen wurde. Es geht um Fotos, die den schweren sexuellen Missbrauch eines zwei Monate alten Säuglings zeigen. Tatorte: eine Wohnung in Weimar und ein Wohnwagen an einem See bei Köln. Schwerer sexueller Missbrauch ist dem Gesetz zufolge immer mit einem Eindringen in den Körper verbunden. Dem Gesetz zufolge muss die Anklage genau beschreiben, was dem Angeklagten vorgeworfen wird. Es ist nicht einfach, der Staatsanwältin dabei zuzuhören. Vier Jahre hat der Missbrauch gedauert, und der Mann, der jetzt auf der Anklagebank sitzt, ist der Vater des Kindes. Er bestreitet alles, spricht von einem Komplott von Schwiegermutter und seiner damaligen Partnerin, der Mutter des Kindes.