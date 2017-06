Das Landgericht in Erfurt Bildrechte: dpa

Fotos zeigen Missbrauch



Im Prozess ging es um Fotos, die den schweren sexuellen Missbrauch des Kindes in einer Wohnung in Weimar und in einem Wohnwagen an einem See bei Köln zeigen. Schwerer sexueller Missbrauch ist dem Gesetz zufolge immer mit einem Eindringen in den Körper verbunden. Deshalb musste die Anklage genau beschreiben, was dem Angeklagten vorgeworfen wurde. Der hatte seine Schuld im Prozess stets bestritten, sprach von einem Komplott der Schwiegermutter und seiner damaligen Partnerin, der Mutter des Kindes.



Passwort nach Jahren geknackt



Das Mädchen wurde 2007 geboren, im Jahr 2011 offenbarte sie sich ihrer Großmutter. Für eine Verurteilung hatten die Aussagen der Vierjährigen nicht gereicht, das Verfahren wurde eingestellt. Weil das Kind auch von Fotos erzählt hatte, beschlagnahmten Ermittler die Computer des Angeklagten. Darauf fanden sie mehr als 4.000 kinderpornografische Darstellungen - und einen besonders geschützten Ordner, für den der Angeklagte das Passwort nicht herausrückte.



Es dauerte bis ins Jahr 2016 bis die Ermittler den Ordner öffnen konnten: Die Fotos, die sie fanden, führten zu einem neuen Ermittlungsverfahren gegen den heute 72-Jährigen. Er kam in Untersuchungshaft.