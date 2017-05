In einem Mehrfamilienhaus in Erfurt-Südost ist am Sonntag die Leiche einer 65-jährigen Frau gefunden worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt mitteilte, ist ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Es werde geprüft, ob gegen den Mann ein Haftantrag gestellt wird. "Wir werden auch mit Sicherheit eine Obduktion der Leiche veranlassen." Gegen den Festgenommenen werde wegen des Verdachts auf ein Tötungsverbrechen ermittelt. Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt.