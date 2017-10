Bei einem Feuer in einem Wohnblock in Erfurt sind am Sonntagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wegen des Brandes mussten außerdem 155 Bewohner den Plattenbau im Norden der Stadt verlassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein 50 Jahre alter Mann in mit einem Lötkolben hantiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei brachen in seiner Wohnung im achten Stock aus bisher ungeklärter Ursache Flammen aus. Der 50-Jährige versuchte laut Polizei zuerst, den Brand selbst zu löschen. Ein Nachbar kam ihm dabei zu Hilfe. Beide erlitten Verbrennungen im Gesicht beziehungsweise am Rücken. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.



Etliche der Bewohner kamen in einer Notunterkunft unter. Die Evakuierung war laut Polizei nötig, weil bei dem Feuer auch Wasserleitungen beschädigt worden waren. Es gab daher Wasserschäden in mehreren darunter liegenden Wohnungen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 155.000 Euro.