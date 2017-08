Im kommenden Jahr will Montavon mit 21 Vorstellungen 42.000 Besucher anziehen. Auf Erfurt und die unmittelbare Umgebung setzt er nicht. So viel theaterinteressiertes Publikum habe er hier nicht. "Die Erfurter kriegen's", sagt er, "in der Woche ein paar Euro preiswerter und sind auch als Zaungäste willkommen". Nicht jeder ist von diesem Konzept überzeugt. Die Erfurter CDU beispielsweise hätte sich gewünscht, dass Resttickets an der Abendkasse billig verkauft und die Plätze gestaffelt werden: gute Plätze teuer, nicht so gute günstig. Damit kam die Fraktion im Stadtrat aber nicht durch.