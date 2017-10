Nach den Razzien wegen des mutmaßlichen Mafia-Überfalls in Erfurt sitzen fünf Männer in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Landeskriminalamts werden sie in erster Linie des Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall verdächtigt. Einen Festgenommenen aus Zwickau ließ der Haftrichter nach LKA-Angaben zunächst aus unbekannten Gründen frei. Am Donnerstag waren bei Durchsuchungen in Erfurt, Zwickau und Berlin sechs Männer im Alter zwischen 29 und 39 Jahren festgenommen worden.