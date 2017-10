Das Thüringer Landeskriminalamt und die Bereitschaftspolizei durchsuchen am Donnerstagmorgen in Erfurt mehrere Wohn- und Geschäftsräume. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen stehen die Razzien im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mafia-Überfall von vor gut zwei Wochen in der Erfurter Innenstadt.