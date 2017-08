Michelle Zimmermann hat ihren Job geliebt: Betreuungsfachkraft. Mehr als zehn Jahre war die Erfurterin in der Pflege tätig. Im Sommer hat sie gekündigt und die Branche gewechselt. "Der Patient ist nicht mehr das Objekt einer liebevollen Pflege, sondern nur noch Kostenblock", meint sie. In vielen Häusern fehle es an Personal.

Bei ihrem letzten Arbeitgeber hängen die Werbeplakate für neues Personal bereits in den Fenstern im Erdgeschoss. Die Seniorenresidenz am Hirschgarten, ein schmuckes Heim in bester Citylage, ist bereits vor einem Jahr in das Visier der Thüringer Heimaufsicht geraten. Der Grund damals: "Es gab Beschwerden von Angehörigen", so ein Sprecher der Sozialministeriums. Damals habe die Heimaufsicht mehrfach - auch unangemeldet - kontrolliert und Defizite festgestellt. "Es wurde ein Maßnahmenpaket vereinbart, das bis heute regelmäßig kontrolliert wird. Die Situation hat sich verbessert", so der Ministeriumssprecher weiter.

Ihre Kritik haben die Ex-Mitarbeiter des Heims in einer Petition an den Thüringer Landtag formuliert. Bildrechte: dpa In Bezug auf die aktuelle Petition hält sich das Ministerium mit einer Bewertung zurück. Das sei zunächst einmal Sache der Abgeordneten. Sie müssen in den kommenden Wochen die Eingabe beraten. Glauben die Parlamentarier im Thüringer Landtag der Petition der Ex-Mitarbeiter, die dem Gremium zur Beratung vorliegt, hat sich an der Personalnot bis zumindest in den Frühsommer hinein nicht viel geändert. So kritisieren sie beispielsweise, dass sie Patienten füttern sollen. Dies ist eine Tätigkeit, die laut § 87 des Sozialgesetzbuches IX nur besser qualifiziertes Personal ausführen darf. Mitarbeiter seien zudem gehalten, Heimbewohner auch gegen deren Willen an Gruppenangeboten teilnehmen zu lassen. Nicht mehr der Heimbewohner selbst, sondern die Teamleitung habe letztlich verfügt, wann die Patienten beschäftigt wurden. Das verstoße gegen das Recht auf Selbstbestimmung der Patienten, schreiben die fünf Ex-Mitarbeiter in ihrer Petition. Hinzu komme, dass es aus Sicht der Petenten viel zu wenig Arbeitsmittel für Betreuungsangebote in der Einrichtung gebe. Teilweise hätten Angestellte diese Materialien auf eigene Kosten angeschafft. Ebenso werde an der Qualität des Essens gespart.

Heimbetreiber weist Kritik zurück

Beweise bleibt die eingereichte Petition allerdings schuldig. Die Firmenzentrale der Alloheim-Gruppe in Düsseldorf bestreitet die Vorwürfe nachdrücklich. Es handele sich um abstruse Falsch-Behauptungen und Denunziationen, so eine Sprecherin des Pflege-Konzerns. Die Pressestelle rückt die Petition in die Nähe einer Racheaktion der ehemaligen Angestellten. Weder halte die Leitung des Hauses Betreuungskräfte an, Patienten zu füttern, noch sollen sich die Mitarbeiter über den Willen der Patienten hinwegsetzen, wenn diese nicht an einer Gruppenbetreuung teilnehmen wollen. Das werde in den Patientenakten dann auch dokumentiert.