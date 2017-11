Die Stadt Erfurt will den Domplatz nicht dauerhaft mit Betonsperren sichern. Sie sollen bis zum Ende des Weihnachtsmarktes stehen bleiben, sagte Marktmeister Sven Kästner MDR THÜRINGEN. Dann würden sie abgebaut. Die Betonsperren seien ohnehin nur angemietet. Die Kosten hatten sich die Stadt, das Theater Erfurt und der Sänger Clueso zu je einem Drittel geteilt. Zur Miethöhe gab die Stadt auf MDR-Anfrage bisher keine Auskunft.

Die Hindernisse am Lauentor und in der Zufahrt zur Marktstraße sollen es potenziellen Attentätern erschweren, ungebremst mit großen Fahrzeugen auf das Veranstaltungsgelände zu fahren. Sie waren im Juni vor dem Krämerbrückenfest platziert worden. Inzwischen haben die Erfurter die Quader bunt angemalt und nennen sie "Lego-Steine". Erstmals waren die mobilen Sperren zum Weihnachtsmarkt 2016 als Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin aufgestellt worden.