Das Theater-Festival geht am Sonntag mit der letzten Aufführung des "Troubadour" zu Ende. In den vergangenen Wochen war er 15 Mal auf der Bühne unterhalb des Erfurter Doms zu sehen. Bis Mitte der Woche waren die bis dahin gelaufenen Vorstellungen zu 96 Prozent ausgebucht. Die Gesamtzahlen für das diesjährige Festival will das Theater am Montag präsentieren.