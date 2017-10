Erfurt-Kerspleben am Mittwoch Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Außerdem bittet die Polizei um Zeugen, denen am Mittwoch ein schwarzer Kia am Tatort auffiel. Dabei handelt es sich um einen Wirtschaftsweg zwischen Kerspleben und Vieselbach, der von einer Vielzahl von Fahrern, insbesondere Radfahrern, genutzt werde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter (0361) 74 431 465 entgegen.



Am Mittwochmorgen waren die Frau und das Kind im Erfurter Vorort Kerspleben tot in ihrem Auto aufgefunden worden. Der Wagen mit den beiden Leichen stand an einem Feldweg. Dort hatte laut Polizei der Lebensgefährte der Frau das Auto entdeckt. Die Leichen wurden am Mittwoch zur Obduktion nach Jena gebracht.