Eine Frau und ein Kleinkind sind am Mittwochmorgen leblos in einem abgestellten Auto nahe des Erfurter Ortsteils Kerpsleben gefunden worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR THÜRINGEN, der Lebensgefährte der 43 Jahre alten Frau habe das Auto am Feldweg zwischen Kerspleben und Vieselbach stehen sehen und die beiden Toten darin entdeckt.