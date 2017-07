Das Land Thüringen will die Erfurter Messe mit Millionenbeträgen modernisieren. Wirtschaftsstaatssekretär Georg Maier sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, nach 20 Jahren müssten die Messehallen baulich überholt und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Maier ist Aufsichtsratsvorsitzender der landeseigenen Gesellschaft.

Laut Maier sind die baulichen Voraussetzungen für eine gastronomische Versorgung aus Sicht des Landes nicht zufriedenstellend. So muss regelmäßig in Halle 2 Ausstellungsfläche für Cateringstände "geopfert" werden. Das kleine Bistro im Innenhof sei für große Messen nicht ausreichend und überdies nicht klimatisiert. Er könne sich also einen Anbau vorstellen, sagte Maier.

Den Bau einer vierten Messehalle schloss er aber aus. Mit dem Finanzministerium sei nun vereinbart, dass das Land das Geld über mehrere Jahre bereitstellt. Zunächst kommen noch in diesem Jahr 900.000 Euro aus dem Budget des Wirtschaftsministeriums. In den nächsten zwei Jahren sollen jährlich zwei bis zweieinhalb Millionen Euro in die Messe gesteckt werden. Die stünden schon im Entwurf des Doppelhaushalts der nächsten zwei Jahre, und es herrsche darüber Einvernehmen mit dem Finanzministerium, so der Wirtschaftsstaatssekretär. Das Thüringer Finanzministerium habe das Projekt auch in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bis zum Jahr 2022 verankert.