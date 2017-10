In den vergangenen acht Wochen hat die Stadt Erfurt einen mobilen Blitzer ohne Personal getestet. In den kommenden Wochen soll dessen Nutzung ausgewertet werden. Peter Neuhäuser vom Bürgeramt Erfurt teilte MDR THÜRINGEN mit, dass vor der Entscheidung über die feste Anschaffung des Blitzers einige Punkte geklärt werden müssten. Unter anderem soll ein Konzept entwickelt werden, wie die Blitzautomaten in Erfurt in Zukunft aufgestellt werden. Wenn sich die Stadt für den dauerhaften Einsatz eines Blitzer-Anhängers entscheidet, wird das Projekt europaweit ausgeschrieben.

Das Gerät stößt aber offenbar nicht überall auf Zustimmung. Unbekannte besprühten den Blitzer am 3. Oktober mit Farbe und beschädigten ihn. Bereits in der Vergangenheit war der Automat in Erfurt mehrfach beschädigt worden. Die Vergehen reichen von verklebten Scheiben bis hin zu manipulierten Schlössern.

Aber auch andere Blitzer in Erfurt blieben in den vergangenen Jahren nicht verschont. Sogar der herkömmliche mobile Blitzer der Stadt, welcher unter der Beobachtung eines Beamten steht, wurde laut Stadtverwaltung mal von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer umgestoßen und dabei beschädigt.

Stationärer Blitzer in Suhl Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck Auch andere Städte in Thüringen verzeichneten ähnliche Vergehen, seitdem die Automaten in Betrieb genommen wurden. In Gotha wurden Sichtfenster verklebt, besprüht oder beschädigt. In Weimar rissen Unbekannte sogar eine der Messanlagen um und zerstörten eine der Stromversorgungen. In Jena und Suhl blieben die Blitzer hingegen bisher verschont. Jedoch verzeichnet Suhl kleinere Vergehen an den Automaten, die zu kurzzeitigen Ausfällen oder Beeinträchtigungen im Betrieb führten.

Versuchte oder tatsächliche Sachbeschädigung an Blitzern wird allerdings zur Anzeige gebracht. Nach § 303 des Strafgesetzbuches (StGB) kann sie eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen. Außerdem gehe es beim Blitzen um die Sicherheit im Straßenverkehr und nicht ums Kassieren, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung Suhl, Holger Uske. "60 km/h in der Stadt auf mehrspurigen Straßen sind genug", meint er.