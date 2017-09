Jugendliche Intensivtäter Verhaftungen nach Terroralarm in Erfurter Parkhaus

Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat am Dienstag zwei Jugendliche verhaften lassen. Sprecher Hannes Grünseisen bestätigte MDR THÜRINGEN, dass es sich um die beiden 16-Jährigen handelt, die einen Polizeigroßeinsatz in einem Erfurter Parkhaus ausgelöst hatten. Beide seien jugendliche Intensivtäter.

Eine Stunde lang herrschte Ende Juli Terroralarm in Erfurt. Schwer bewaffnete Polizisten durchkämmten das Parkhaus am Anger.

Einer der Jugendlichen wird nach dem Einsatz am Anger abgeführt. Bildrechte: MDR/Vesselin Georgiev

Dann kam die Entwarnung: Die beiden 16-jährigen Jugendlichen hatten mit Luftdruckwaffen hantiert. Die so genannten Softair-Waffen sind häufig scharfen Schusswaffen täuschend echt nachempfunden. Einer der beiden soll dann selbst den Notruf betätigt haben. Dem Sicherheitspersonal hatten die Jugendlichen mitgeteilt, eine Person mit scharfer Waffe gesehen zu haben. Daraufhin war der Polizeigroßeinsatz angelaufen und mehrere Straßen waren abgeriegelt worden. Unter anderem war auch das Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes im Einsatz. Der Gesamtschaden, den die beiden damit mutmaßlich verursacht haben, wird auf 25.000 Euro geschätzt.



Doch das scheint nicht die einzige Tat der Jugendlichen gewesen zu sein, denn beide sind bei der Polizei keine Unbekannten. Weil ihnen noch eine ganze Reihe von weiteren Straftaten vorgeworfen werden, ist ein Haftbefehl gegen die Jugendlichen erlassen worden, so die Staatsanwaltschaft. Sie wurden zur Untersuchungshaft in die Jugendstrafanstalt Arnstadt gebracht.