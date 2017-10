Über 25 Prozent der Flüge vom Flughafen Erfurt-Weimar sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar. Von den 51 Flug-Angeboten nach Ungarn, Griechenland oder in die Türkei sind nach Recherchen von MDR THÜRINGEN in der ersten Woche der Herbstferien insgesamt 14 Flüge betroffen. Das entspricht 27,45 Prozent. Reisende sind demnach gezwungen, mit dem Auto zu kommen oder sich mit Privatautos oder Taxen zum Flughafen bringen zu lassen.

Passagiere auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Vom dünnen Nahverkehrsangebot sind vor allem Flugreisende in den frühen Morgenstunden betroffen. Das gilt auch für "Heimkehrer". Bei 14 von 46 Fliegern droht Flugreisenden, dass sie wegen der Ankunftszeit am Flughafen Erfurt-Weimar stranden (28,26 Prozent) Eine Weiterfahrt in Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof ist laut Fahrplan der Erfurter Nahverkehrsgesellschaft EVAG nicht möglich.



Das einzige Angebot ist die Straßenbahnlinie 4, die vom Flughafen zum Hauptbahnhof Erfurt fährt. Die letzte Straßenbahn vom Flughafen in die Innenstadt fährt um 00:09 Uhr. Beim Bewerten der Straßenbahn-Verbindungen für Abflüge wurden zwei Stunden für die Sicherheitskontrolle eingerechnet.