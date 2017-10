Erfurt bekommt eine Helmut-Kohl-Straße. Das beschloss der Stadtrat am Mittwochabend mit großer Mehrheit. Als erste deutsche Stadt ehrt die Thüringer Landeshauptstadt damit den kürzlich verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl auf diese Weise. Bislang gab es lediglich auf der Insel Usedom eine Helmut-Kohl-Straße. Die Straße trug bereits zu Lebzeiten Kohls den Namen des einstigen Kanzlers. Die Erfurter Stadtpolitik entschied sich für einen kurzen Straßenabschnitt auf dem Petersberg, der Anfang kommenden Jahres gewidmet werden soll. Wichtig aus Sicht der Mehrheit des Stadtrates war die Wahl einer Straße unweit des Domplatzes. Vor dem Domberg hatte Kohl am 20. Februar 1990 vor mehr als 100.000 Menschen seinen ersten öffentlichen Auftritt in Erfurt.

Linke wollte Kohl-Straße woanders haben

Bildrechte: IMAGO Die CDU-Fraktion hatte sich für eine Straße zu Ehren des Altkanzlers ausgesprochen. Fraktionschef Michael Panse sagte, "die Nähe zum Domplatz, dem Ort seiner Rede, prädestiniert die Straße am Petersberg für die Namensgebung". Auch die beiden Altbundeskanzler Konrad Adenauer und Willy Brandt seien bereits mit einer Straßen- beziehungsweise einer Platzbenennung in Erfurt geehrt worden.



Im Erfurter Stadtrat stimmten von 51 Mitgliedern 16 gegen eine Helmut-Kohl-Straße am Domplatz. Es gab fünf Enthaltungen. Die Linksfraktion monierte am Mittwochabend, dass Kohl zu wenig kommunalpolitische Bedeutung für Erfurt habe, als dass man ihn in der Innenstadt ehren müsse. Außerdem sei seine dubiose Rolle im CDU-Parteispendenskandal zu berücksichtigen. Die Linke hatte beantragt, ein Teilstück der weit außerhalb gelegenen, östlichen Umgehungsstraße nach Kohl zu benennen. Bislang trägt dieses Teilstück den Namen eines anderen Alt-Kanzlers: Konrad Adenauer.

Helmut Kohl starb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in seiner Heimatstadt Ludwigshafen. Als "Kanzler der Einheit" ging der langjährige deutsche Regierungschef und CDU-Vorsitzende in die Geschichte ein.