Erfurt-Herrenberg Jugendclub soll rechte Angebote ausdünnen

Ortsteilbürgermeister Hans-Jürgen Czentarra Bildrechte: dpa

"Wir haben schon ein Stadtteilzentrum im Viertel. Das ist nicht einmal vollständig ausgelastet", sagt Norbert Schirlitz, Mitglied im Ortsteilrat. Ihn ärgert das. Besonders weil es am oberen Herrenberg bislang kaum Angebote für junge Leute gibt. Das hat auch die örtliche Rechte Szene erkannt. Seit einem Jahr betreiben die Neonazis über den Verein Volksgemeinschaft hier einen Treffpunkt, der auch von vielen Jugendlichen aufgesucht wird.



"Mangels Alternativen", sagt Czentarra. Und was ihn besonders ärgert: "Sozialarbeiter haben mir gesagt, dort würde auch so etwas wie Jugendarbeit stattfinden." Die Facebook-Seite des Vereins nennt unter "zurückliegende Veranstaltungen" beispielsweise Kinderfeste und Kinderfasching. Auch heißt es dort: "Wir können euch ab sofort eine Internetbibliothek und die dazu benötigten Computer zur Verfügung stellen. Des Weiteren bekommt ihr von uns wenn ihr das möchtet, auch Bewerbungshilfe und könnt außerdem uneingeschränkt das Weltnetz in unserem Verein nutzen."